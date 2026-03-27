        Kahramanmaraş'ta doğa yürüyüşü yaparken düşüp yaralanan kişi helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken düşüp yaralanan kişi, ekiplerce arazide bir süre taşınıp helikoptere konularak hastaneye ulaştırıldı.

        Giriş: 27.03.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Doğa yürüyüşü yapmak için Engizek Yaylası Bulgurlu mevkiine giden 9 kişilik gruptaki Zeynel Gül, dere yatağında dengesini kaybederek düştü ve ayağını kırdı.

        Arkadaşının yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Jandarma ve Elbistan Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopter sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan ve yaralı olduğu belirlenen Gül'ü kurtardı.

        AFAD personelince düz bir alana taşınan yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

