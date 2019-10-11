Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü "Barış Pınarı Harekatı"nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek'in baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü "Barış Pınarı Harekatı"nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek'in ...

İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nda Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Hacı Bebek şehit oldu.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü "Barış Pınarı Harekatı"nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek'in baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeyine düzenlenen ‘Barış Pınarı Harekatı’nda Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Hacı Bebek şehit oldu.
Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek’in (44) şehadet haberi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki ailesine bildirildi.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Hacı Bebek'in baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.
Şehidin cenazesinin yarın toprağa verileceği bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:09
  • GÜNEŞ 06:29
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta TAMP Tatbikatı sona erdi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta TAMP Tatbikatı sona erdi
Tükürük bezinden 3 santimetre çapında taş çıktı
YEREL HABERLER Tükürük bezinden 3 santimetre çapında taş çıktı
Kahramanmaraş’ta DEAŞ şüpheli 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta DEAŞ şüpheli 2 kişi tutuklandı
Nefes kesen kurtarma tatbikatı
YEREL HABERLER Nefes kesen kurtarma tatbikatı
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 yaralı
Gerçeği aratmayan helikopterli yaralı kurtarma tatbikatı Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatının ikinci gününde binada mahsur kalan yaralı helikopterle kurtarıldı
YEREL HABERLER Gerçeği aratmayan helikopterli yaralı kurtarma ...
Yakıtı biten otomobili böyle götürdüler Kahramanmaraş’ta bir grup genç, yakıtı biten otomobili, başka bir otomobilin ön kaputuna oturup, aracı ayaklarıyla iterek akaryakıt istasyonuna götürdü
YEREL HABERLER Yakıtı biten otomobili böyle ...
Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli silah kaçakçılığı ...
Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatını başlattı 26 il ve ulusal düzey hizmet gruplarının katıldığı tatbikatta, senaryo gereği deprem sonrası enkaz altında kalan yaralılar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, yangın müdahale uçağı ve helikopter ile destek sağlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli ulusal deprem tatbikatı AFAD, ...
Ulusal deprem tatbikat gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Ulusal deprem tatbikat gerçeğini aratmadı
Kahramanmaraş’ta silah kaçakçıları tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta silah kaçakçıları tutuklandı
Tarihi Maraş Kalesi’nde çevre düzenlemesi Başkan Güngör: "Maraş Kalesi kısa sürede kapılarını açacak"
YEREL HABERLER Tarihi Maraş Kalesi’nde çevre düzenlemesi Başkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X