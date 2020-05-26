Sokaklar sessizliğe büründü

Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramının üçüncü gününde tamamen sessizliğe büründü.
Korona virüs tedbirleri için ülke geneli uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş’ta cadde ve sokaklar boşaldı. Kentin işlek yerlerinden Trabzon, Hanefi Mahçiçek ve Alparslan Türkeş bulvarları sessizlik hakim.
Polis ekipleri ise kentteki önemli kavşaklarında dubalama yöntemiyle uygulama yapmayı sürdürdü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.