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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokaklar sessizliğe büründü

İHA

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramının üçüncü gününde tamamen sessizliğe büründü.

Sokaklar sessizliğe büründü

Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramının üçüncü gününde tamamen sessizliğe büründü.
Korona virüs tedbirleri için ülke geneli uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş’ta cadde ve sokaklar boşaldı. Kentin işlek yerlerinden Trabzon, Hanefi Mahçiçek ve Alparslan Türkeş bulvarları sessizlik hakim.
Polis ekipleri ise kentteki önemli kavşaklarında dubalama yöntemiyle uygulama yapmayı sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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