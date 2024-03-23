Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ta bir araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 14:15 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta bir araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, uygulama noktasında durdurdukları bir otomobilde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, araçtaki 4 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.U. ve M.M, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanından kritik açıklama! Haftaya hava nasıl olacak?
        Uzmanından kritik açıklama! Haftaya hava nasıl olacak?
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Szymanski için geliyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!
        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Yataktan kalkamayınca grip sandı! 3 aydır yatağa bağlı yaşıyor
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Netanyahu'dan ABD'ye çıkış: Refah'a tek başımıza gireriz
        Netanyahu'dan ABD'ye çıkış: Refah'a tek başımıza gireriz
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'taki TOKİ konutlarında doğal gaz çalışmaları sürüyor
        Kahramanmaraş'taki TOKİ konutlarında doğal gaz çalışmaları sürüyor
        Bakan Kacır: Bu ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle Türk...
        Bakan Kacır: Bu ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle Türk...
        Kahramanmaraş'ta vatandaşlara fidan dağıtıldı
        Kahramanmaraş'ta vatandaşlara fidan dağıtıldı
        'Rezerv alanında' gerekçesiyle yıkılacak olan sağlam sitenin sakinlerinden...
        'Rezerv alanında' gerekçesiyle yıkılacak olan sağlam sitenin sakinlerinden...
        Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası iftar programı düzenledi
        Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası iftar programı düzenledi
        Kahramanmaraş'ta bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Kahramanmaraş'ta bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü