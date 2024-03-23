Kahramanmaraş'ta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.U. ve M.M, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı.

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