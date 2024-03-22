Bakan Kacır: Bu ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle Türkiye aya da inecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye uzay projelerini hızlandıracaklarını belirterek, “İnşallah bu ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle Türkiye aya da inecek. Milli Uzay Programı'nı da ilan ettik, inşallah bu projeyi de gerçekleştireceğiz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile birlikte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin doldurduğu salona çocuklarla giren Bakan Kacır, yaptığı konuşmada Türkiye’nin uzayla ilgili çalışmalarının geçmişinin Turgut Özal dönemine dayandığını söyledi. Turgut Özal’ın Ankara’da ODTÜ yerleşkesi içerisine TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nü kurduğunu belirten Kacır, “İstedi ki, hayal etti ki, Türkiye kendi uydularını kendi geliştirsin. 80’lerin ortasından bahsediyorum. Ama 80’ler ve 90’lar maalesef Türkiye'de bu anlamda kayıp yıllar oldu. Siyasi istikrarsızlıklarla, ekonomik istikrarsızlıklarla geçen o dönem dünyada bir sanayi devrimi, internet devrimi, yüksek teknoloji devrimi yaşanırken Türkiye bu rekabetin içinde yer alamadı” diye konuştu.