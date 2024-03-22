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        Bakan Kacır: Bu ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle Türkiye aya da inecek

        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye uzay projelerini hızlandıracaklarını belirterek, "İnşallah bu ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle Türkiye aya da inecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:40 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:45
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        Bakan Kacır: Bu ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle Türkiye aya da inecek
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        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye uzay projelerini hızlandıracaklarını belirterek, “İnşallah bu ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle Türkiye aya da inecek. Milli Uzay Programı'nı da ilan ettik, inşallah bu projeyi de gerçekleştireceğiz” dedi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile birlikte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin doldurduğu salona çocuklarla giren Bakan Kacır, yaptığı konuşmada Türkiye’nin uzayla ilgili çalışmalarının geçmişinin Turgut Özal dönemine dayandığını söyledi. Turgut Özal’ın Ankara’da ODTÜ yerleşkesi içerisine TÜBİTAK Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nü kurduğunu belirten Kacır, “İstedi ki, hayal etti ki, Türkiye kendi uydularını kendi geliştirsin. 80’lerin ortasından bahsediyorum. Ama 80’ler ve 90’lar maalesef Türkiye'de bu anlamda kayıp yıllar oldu. Siyasi istikrarsızlıklarla, ekonomik istikrarsızlıklarla geçen o dönem dünyada bir sanayi devrimi, internet devrimi, yüksek teknoloji devrimi yaşanırken Türkiye bu rekabetin içinde yer alamadı” diye konuştu.

        Türkiye’nin uzaya astronot gönderdiğini, yerli ve milli uydularını yaptığını, Göktürk görüntüleme uydusundan sonra uzaya İMECE uydusunu gönderdiklerini kaydeden Bakan Kacır, şunları söyledi:

        “Yaklaşık 600 kilometreden yüksek çözünürlükle dünyanın her yerinden görüntü almamızı sağlayan, elektro optik kamerasını da yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz İMECE’yi 2023 yılında uzaya gönderdik ve halihazırda İMECE'den istifade ediyoruz. Şimdi 4 ay içerisinde inşallah TÜRKSAT 6A ilk milli haberleşme uydumuz olarak uzaya gönderilecek ve Türkiye kendi haberleşme uydularını yapan 10 ülkeden biri olacak. Tabii bütün bunlar adım adım oluyor, aşama aşama oluyor. İMECE dediğimizde 600 kilometrede görev yapan, 600 kilogramlık bir uydudan bahsediyoruz. Ama TÜRKSAT 6A dediğimizde 36 bin kilometrede yer sabit yörüngede görev yapan 4,5 tonluk bir uydudan bahsediyoruz. Şimdi hedefimiz diğer uzay projelerini hızlandırmak. İnşallah bu ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle Türkiye Ay'a da inecek. Milli Uzay Programı'nı da ilan ettik, inşallah bu projeyi de sizler gerçekleştireceksiniz. Biz bu ülkenin insan kaynağına güveniyoruz sermayesine güveniyoruz, inanıyoruz.”

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