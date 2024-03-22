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        Kahramanmaraş'ta vatandaşlara fidan dağıtıldı

        Kahramanmaraş'ta, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:49 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:49
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        Kahramanmaraş'ta vatandaşlara fidan dağıtıldı
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        Kahramanmaraş'ta, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

        Onikişubat ilçesindeki bir alışveriş merkezinde vatandaşlara 2 bin fıstık çamı ve Antep fıstığı fidanı dağıtıldı.

        Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla kent genelinde çeşitli etkinlikler yapıldığını ifade eden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, ormanların ülkenin doğal zenginliği olduğunu belirterek, bunu çoğaltma ve büyütmenin önemli bir görev olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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