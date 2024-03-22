Kahramanmaraş'taki TOKİ konutlarında doğal gaz çalışmaları sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı devam eden kalıcı konutlar için doğal gaz hattı çalışmaları devam ediyor.

ARMADAŞ Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, kent genelinde yapılan TOKİ konutlarında kurası çekilen ve hak sahiplerine teslim edilen tüm dairelerin doğal gaz çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Yılmaz, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından yapımına başlanan TOKİ konutlarının doğal gaz çalışmasıyla ilgili acil ve hızlı bir proje çalışması yürüttüklerini, alt yapı imalatları biten, devam eden yerlerin olduğunu kaydetti.