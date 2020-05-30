'Maraş işi sim sırma' tescillendi

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)GEÇMİŞİ Osmanlı saraylarına uzanan 'Maraş işi sim sırma', Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi´nin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.<br>Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun, 'Maraş işi sim sırma' nakışının Kahramanmaraş adına onaylandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:<br>"İlimizle özdeşleşen Maraş İşi Sim Sırma Nakışı olarak adlandırılan ve Selçuklu döneminden bu yana şehrimizde varlığını sürdürün kültürel değerlerimizden Maraş İşi Sim Sırma Nakışımız da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından şehrimiz adına onaylanmıştır. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-05-30 11:02:45<br>

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