Konargöçerlerin ekmeği topuk otundan Kahramanmaraş'a gelen konargöçerler, Maraş tarhanasının kurutulması için kullanılan topuk otundan yaptıkları serginin tanesini 30-40 liradan satıyor

Kahramanmaraş’ta konargöçerler, kente özgü farklı bir yöntemle hazırlanan Maraş tarhanasını kurutmak için topuk otundan yapılan sergi üretimine başladı.

Adana ve Osmaniye’deki sulak alanlardan topladıkları topuk otu çubuklarını Kahramanmaraş’a getiren konargöçerler, topladıkları çubukları önce kurutuyor, daha sonra iple örerek sergi haline getiriyor. Yüzlerce çubuğun oluşmasıyla ortaya çıkan yaklaşık 4 metre uzunluğundaki sergi ise 3040 liradan satılıyor.

Aslı Kara ile birlikte yol kenarında sergi yapan Mehmet Kara, "Bu bitkiye topuk otu derler ama Kahramanmaraş’ta çığ derler. Adana ve Osmaniye gibi sıcak, bataklık ve sulak bölgelerde yetişir. Burada yere serip kuruturuz, hazırladığımız tezgahlarımızda da ürünü ortaya çıkarıyoruz. Ürünlerimizin fiyatı ise 3040 lira arasında değişiyor. İşimizi 23 ayda bitirip gideriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.