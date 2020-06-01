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<br>Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU(Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yük treninin çarptığı TIR'ın şoförü Yunus Boran (37), hayatını kaybetti.<br>Kaza, öğle saatlerinde Şekeroba Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine doğru giden yük treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Yunus Boran yönetimindeki 27 AAF 879 plakalı TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, TIR şoförü Yunus Boran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.<br>Yapılan incelemenin ardından Boran'ın cenazesi hastane morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Türkoğlu Ömer KOÇ<br>2020-06-01 16:12:32<br>

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