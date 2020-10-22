Annesini tüfekle vurarak öldürdü Kazayla annesini öldürdüğü ileri sürülen zanlı gözaltına alındı

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Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde oğlu tarafından pompalı tüfekle kazara vurulduğu ileri sürülen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Hüyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, avdan dönen Ali K. (27), evinin bahçesinde tüfeğini temizlediği sırada penceredeki annesi Servet K.’yi (50), kazayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götürmek istediği kadın yolda hayatını kaybetti.

Olay sonrası Ali K. gözaltına alındı.

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