Havadan kazanç Kahramanmaraş'taki bir tesiste, atmosferdeki oksijen, azot ve argon gibi gazlar 600 kat küçültülerek sıvı halde tüplerde kullanılabilir hale getirilen endüstriyel gazlar Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor

Kahramanmaraş'taki bir tesiste, atmosferdeki oksijen, azot ve argon gibi gazlar 600 kat küçültülerek sıvı halde tüplerde kullanılabilir hale getirilen endüstriyel gazlar Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Merkezi Kahramanmaraş’ta bulunan ve birçok kentteki şubeleriyle faaliyet yürüten Oknal Gaz tesislerinde, hava ayrıştırma mekanizmaları sayesinde sıvı halde azot, argon ve oksijen üretiliyor. Enerji tesislerinde sıvı gazın yanı sıra endüstriyel gazların temini, dağıtımı ve bunlarla hazırlanan karışım gazlarının dolumu da tüplere doldurularak yapılarak tedarikçilere sevk ediliyor.

Kahramanmaraş’ta 30 yıl önce iş yerini açarak şirketleştiğini ve şuanda dünyanın birçok noktasına Endüstriyel ürün gönderdiklerini belirten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Kaptanoğlu, “Yaklaşık 30 yıl önce şirketi kurdum. Biz atmosferde bulunan azot, argon ve oksijeni sıvılaştırarak stokluyoruz” dedi.

Atmosferdeki çeşitli oranlarda farklı gazları kompresör vasıtasıyla toplayıp ayrıştırma kolonları sayesinde sıvı gaz olarak depoladıklarını belirten Kaptanoğlu, “Atmosferde yüzde 78.2 oranında azot bulunmaktadır, yüzde 20 civarında oksijen bulunmakta ve yüzde 0.8 gibi de argon bulunmakta. Biz bu gazları kompresör vasıtasıyla toparlıyoruz basınç altında 600 kat küçültüyoruz sıvı hale getirerek ayrıştırıyoruz. Ayrıştırma kolonlarımızda eksi 182’ye geldiğinde oksijen ayrışıyor, eksi 196’ya geldiğinde azot ayrışıyor, eksi 198’e geldiğinde ise argon ayrışıyor. Ayrıştırıp sıvılaştırdığımız bu gazları yurt içi olmak üzere yurt dışında Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan ile Türkmenistan, Gürcistan, Nahçıvan gibi ülkelere de ihraç ediyoruz. Balkanlar tarafından Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Romanya gibi ülkelere ürünlerimizi gönderiyoruz” dedi.

Tesislerde ayrıca, kuru buz ile medikal oksijen de üretiliyor.

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