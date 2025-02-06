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        CHP Genel Başkanı Özel, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 20:03 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:03
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        CHP Genel Başkanı Özel, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Özel, ilk olarak Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer'i makamında ziyaret etti, ilçedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Ardından belediye önünde halka seslenen Özel, depremin, merkez üssü olan ilçede büyük enkaza yol açtığını hatırlattı.

        Depremin ardından bölgeye yardıma koştuklarını belirten Özel, şöyle konuştu:

        "Bugün büyük bir acının yıl dönümünde birlikteyiz. Hepimizi derinden yaralayan o büyük felaketten sonra bugün burada birlikteyiz ancak sizler çok yakından biliyorsunuz ki o facia gerçekleştikten saatler sonra bütün milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanlarımız seferber oldu ve facianın üzerinden 12 saat geçmeden tüm deprem illerine ulaştı. Elimizden geldiği kadar sizin sesinizi Türkiye'ye ve dünyaya duyurduk. Belediye imkanlarıyla önce ilk sıcak çorbayı, sonra ilk ekmeği, ardından seyyar mutfaklarla yemek dağıttık. Dünyadan ve Türkiye'den gelen yardımları dağıtarak aylar süren çalışmalar sonucunda buraya ve Kahramanmaraş'a sahip çıkmaya çalıştık."

        Daha sonra partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret eden Özel, CHP’li belediyeler olarak tüm deprem bölgesine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

        CHP'nin milletin partisi olduğunu ifade eden Özel, "Buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum: Önümüzdeki genel seçimlerde cumhurbaşkanlığını kazanacağız, milletvekilliğini de kazanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, kurulduğu gün gibi bugün de Türkiye'nin birinci partisi olacak." dedi.

        Konuşmasının ardından Özel, basına kapalı programda depremde hayatını kaybeden ailelerle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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