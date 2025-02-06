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        Kahramanmaraş'ta depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlıkları ziyaret ediyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler, mezarlıkları ziyaret ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:03 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:21
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        Kahramanmaraş'ta depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlıkları ziyaret ediyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler, mezarlıkları ziyaret ediyor.

        Kentteki afette yakınlarını kaybedenler, erken saatlerden itibaren ellerindeki çiçeklerle Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gelemeye başladı.

        Mezar taşlarını yıkayan bazı ziyaretçiler, yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Ziyarette bazı aileler gözyaşı döktü.

        Çeşitli kurum personeli ve sivil toplum kuruluşları gönüllüleri, mezarlıktaki vatandaşlara ikramlarda bulundu.

        Galeri
        Galeri

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