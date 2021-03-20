İş kazasında ağır yaralanan işçi 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Afşin-Elbistan A Termik Santralinde sıcak su hattının patlaması sonucu buhar ve sıcak suya maruz kalarak ağır yaralanan 32 yaşındaki işçi, 12 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

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AfşinElbistan A Termik Santralinde sıcak su hattının patlaması sonucu buhar ve sıcak suya maruz kalarak ağır yaralanan 32 yaşındaki işçi, 12 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

8 Mart’ta meydana gelen olayda, santralin kazan bölümünde görev yapan Ercan Kılıç, sıcak su hattında meydana gelen patlama sonrasında sıcak buhar ve suya maruz kalarak ağır yaralanmıştı. Kılıç, firmaya ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradaki ilk müdahalenin ardından da Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Doktorların çabası, vücudunun büyük bölümünde ciddi yanıklar oluşan Kılıç’ı hayatta tutmaya yetmedi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören talihsiz işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dünya evine girme hazırlıkları yarım kalan Kılıç’ın cenazesinin Elbistan’da defnedileceği öğrenildi.

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