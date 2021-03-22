Termik santralde faciadan dönüldü Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde meydana gelen iş kazasında faciadan dönüldü

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AfşinElbistan A Termik Santrali'nde meydana gelen iş kazasında faciadan dönüldü.

Özel bir holding bünyesinde faaliyet gösteren AfşinElbistan A Termik Santrali'nin baca gazı arıtma sistemi inşaatı sırasında vinç devrildi. Filtre üzerine malzeme bırakılırken devrilen vinçte çalışan iki işçi kazada hafif yaralandı. Yaralı işçiler, olay yerine çağrılan ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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