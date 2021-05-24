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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta "Hasta Taksi" uygulaması

İHA

Kahramanmaraş'ta "Hasta Taksi" uygulaması

Kahramanmaraş'ta "Hasta Taksi" uygulamasıyla vatandaşların ulaşım ihtiyacı ücretsiz karşılanarak, pandemiyle mücadeleye katkı sağlanıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında hızlanan filyasyon çalışmalarına 32 araç ve 33 personel ile destek veriyor.
İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen araçlarla hayata geçirilen "Hasta Taksi" hizmeti ile bir yılı aşkın süredir Covid19 hastalarının ulaşım ihtiyacı ücretsiz karşılanıyor. Sağlık kuruluşları ve ikametleri arasında ulaşım sorunu yaşayan ya da seyri sırasında yüksek bulaş riski öngörülen hastaların nakillerini sağlayan araçlar, her kullanımdan sonra detaylı bir sterilizasyondan geçiriliyor. Pandemiyle mücadele kapsamında Kahramankart ve HES Kodu eşleştirmesi tedbirini destekleyici nitelikte olan “Hasta Taksi” uygulaması ile toplu taşıma sırasında yaşanılabilecek bulaş riski de asgari seviyelere indiriliyor.

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