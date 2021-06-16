Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta, AfşinElbistan B Termik Santralinde üzerine asansör kabini düşen işçi yaralandı.

Kömür temininden dolayı yaklaşık 150 gün çalışmayan AfşinElbistan B Termik Santralinin devreye alınmasının ardından baca gazı arıtma sistemi asansöründe bakım yapan işçi Sıddık Eren'in (46) üzerine asansör kabini düştü. Kabin altında sıkışan işçi arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Vücudunda kırıklar oluşan işçi ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.