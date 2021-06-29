Kahramanmaraş'ta yaz spor okulları açıldı

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, spor merkezlerinde Yaz Spor Okullarını açtı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Osman Sayın Spor Salonunda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Covid19 salgını nedeniyle ara verdiğimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları’na yeniden başlamanın sevinç ve mutluluğu içerisindeyiz. Çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, serbest zamanlarını uzman antrenörler nezaretinde en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla hazırlanan yaz spor okullarımızda gençlerimizin fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlamayı, sporla tanıştırmayı ve spor bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde 5 Temmuz tarihi itibarı ile il ve 11 ilçemizde bulunan tüm spor tesislerinde 23 branşta çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmayı hedefliyoruz. Atletizm, atıcılık, badminton, basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kano, kürek, masa tenisi, okçuluk, tekvando, tenis, voleybol, yüzme, wushu branşlarında yaz spor okulları açılacak" dedi.

Engelsiz bireylerinde unutulmadığını söyleyen Boz, "Spora teşvik etmek ve spor yoluyla sosyal hayata katılımlarının arttırılmasını amaçladığımız bedensel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler ve özel sporcular için engelsiz spor okullarımızı açarak engelsiz bireylerimizi de sporla buluşturacağız. Spor okullarımızdan herhangi bir ücret alınmadan tamamen ücretsiz olarak hizmet verileceğini hatırlatıyor, 518 yaşında ki tüm çocuk ve gençlerimizi Yaz Spor Okullarımıza davet ediyorum" ifadesinin kullandı.

Açılış konuşmasının akabinde sırasıyla halk oyunları ekibi, cimnastik, wushu, karate, tekvando, boks ve masa tenisi sporcuları kendi branşlarında gösteriler gerçekleştirdi.

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