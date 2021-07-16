Kahramanmaraş'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kortej yürüyüşü ve tören düzenlendi.

Kortej yürüyüşü, valilik önünden Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın arkasından ellerinde Türk bayraklarıyla gelen kalabalığın yürüyüşü, Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Buradaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından sinevizyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yansıtıldı.

Programın açılış konuşmasını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptı. Başkan Güngör konuşmasında, 15 Temmuz'da Türk milletinin canı pahasına destan yazdığını söyledi. Güngör, "15 Temmuz, milletimizin büyüklüğünü ve bu toprakların ne anlama geldiğini tekrar hatırlatmıştır. O gece, Türkiye tarihinde olmayan bir şey gerçekleşti. 27 Mayıs´ta, 12 Mart´ta, 12 Eylül´de, 28 Şubat´ta türlü oyunlarla sindirilmeye çalışılan vatan evlatları, kendisinden bekleneni gösterdi. Topyekûn kıyama geçerek, tanklara ve uçaklara gövdesini siper edip, darbeye ve vesayete nasıl karşı durulacağını bütün dünyaya duyurdu" diye konuştu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da 15 Temmuz destanının unutulmayacağını belirterek tankın, silahın karşısında dimdik duran milleti kimsenin yıkamayacağını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-07-16 00:33:01



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