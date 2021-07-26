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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asırlık çınar turizme kazandırıldı

İHA

Asırlık çınar turizme kazandırıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Onikişubat Avcılar Mahallesi’ndeki 812 yaşındaki çınarın bulunduğu alanda çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür ve tabiat varlıklarını korumaya alarak turizme kazandırıyor. Bu kapsamda, bir süre önce Onikişubat ilçesi Avcılar mahallesinde yer alan 812 yıllık asırlık çınarın bulunduğu bölgede çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. ‘Doğu Çınarı’ türüne sahip ağaçta yapılan çalışmalar sonucu kök ve gövde sağlığını olumsuz etkileyen yapılar kaldırıldı. Çevre düzenleme ve seyir terası oluşturma çalışmalarının ardından gelinen aşamada mahalleye yeni bir meydan da kazandırıldı. Yaklaşık bin metrekare olarak düzenlenen meydan merkezde yer alan asırlık ağaca ulaşımı da kolaylaştırdı. Tamamlanan çalışmalarla bölgenin ziyaretçi sayılarında artış bekleniyor.
Avcılar Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Kayaalp gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin, “Burada hakikaten bir kültür varlığı yok olup gidecekti. Büyükşehir Belediyesi’ne sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle Kurban Bayramı’nda ziyaretçi sayılarımız iki üç kat arttı. Gelen ziyaretçiler anıt ağaç çevresinde rahatlıkla gezinti yapabiliyorlar. Bu da elbette bölge ticaretimizi de etkiliyor. Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve tüm Büyükşehir Belediyemize tekrar teşekkürlerimi sunarım” dedi.

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