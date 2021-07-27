Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 ayrı adrese baskın düzenledi. Operasyonda 8 gram metamfetamin, 55 gram bonzai maddesi ve 106 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olaylarla ilgisi bulunan H.G. (23), Y.E. (26), M.A.E. (18) E.T. (29), M.G. (27) gözaltına alındı.

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