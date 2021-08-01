Kahramanmaraş'ta "Renklerin Hasadı" resim sergisi

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Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, 11 sanatçının eserlerinden oluşan “Renklerin Hasadı” adlı resim sergisini belediye binası fuaye alanında sanatseverlerin beğenisine açtı.

Keman dinletisiyle başlayan açılışta, sergilenen resimler davetliler tarafından gezildi. ‘Renklerin Hasadı’ ismini hak eden eserlerin bulunduğu sergiye katılan sanatçılara plaket takdim edildi.

Sergi, 4 Ağustos’a kadar gezilebilecek.

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