Kahramanmaraş'ta çatı yangınında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çatıda mahsur kalan 2 kişiyi de itfaiye kurtardı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Hükümet Bulvarı'ndaki 8 katlı binanın çatısında çıktı. Binanın tepesinden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çatıda bulunan 2 kişi mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak çatıda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı, ardından da alevlere müdahale etti. Çatıdaki GSM operatörlerinin vericilerinin bulunduğu kısımda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-08-05 21:28:40



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