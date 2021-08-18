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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaban keçilerini yasadışı olarak avlamak için kurulan evsinler imha edildi

İHA

Yaban keçilerini yasadışı olarak avlamak için kurulan evsinler imha edildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde avlanması yasak olan yaban keçilerini yasadışı olarak avlamak amacıyla kurulan evsinler, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince imha edildi.
Elbistan’ı çevreleyen başta Şar Dağı olmak üzere kayalık bölgelerdeki yaban keçisi popülasyonu yoğun denetimler sayesinde her geçen gün artıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, avlanması kesinlikle yasak olan yaban keçilerinin yasadışı olarak avını önlemek için fotokapanlardan faydalanıyor. Şar Dağı Devlet Avlağı, tüm av türlerine kapatılırken ekipler de arazi denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Yaban keçisini avlayanlara ise 60 bin lira idari para cezası kesiliyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, yaptıkları denetimlerde yaban keçisi avlamak için kurulan evsinler olduğunu tespit etti. Taşlarla kurulan evsinler, ekipler tarafından tek tek imha edildi. Bölgedeki vatandaşları da bu konuda bilgilendiren DKMP Elbistan Şefliği ekiplerinin, av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız olarak süreceği belirtildi.

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