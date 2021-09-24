Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 gözaltı

Kahramanmaraş’ta bir evde yapılan aramada 270 gram kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Afşin ilçesi Tanır Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Evde yapılan aramada, iki adet plastik kova içinde 270 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgisi bulunan Ö.G. (37), hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.