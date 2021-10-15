3 ilde DEAŞ operasyonuna 5 tutuklama

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2013-2016 yılları arasında Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı eylemlere katılan Y.A., A.A., A.F., H.H. ve M. K.'nın Türkiye'de olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonunda adresleri tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheli; salı günü Kahramanmaraş, Gaziantep ve İstanbul'da şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'a getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-10-15 15:48:19



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