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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kök hücre bağışı ile hiç tanımadığı çocuğun umudu oldu

İHA

Kök hücre bağışı ile hiç tanımadığı çocuğun umudu oldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde elektrik öğretmeni Ömer Öztürk’ün, arkadaşının hasta yeğeni için kullanılması umuduyla yaptığı kök hücre bağışı adını bile bilmediği kanserle boğuşan başka bir kız çocuğunun hayata tutunmasını sağlayacak.
Kendisi de 2 kız çocuğu babası olan Öztürk, ‘Ya benim çocuğum olsaydı’ düşüncesiyle hareket ettiğini hatırlatarak, tüm vatandaşlara da kök hücre bağışında bulunmaları çağrısını yaptı.
Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan elektrik öğretmeni Ömer Öztürk, yaklaşık 3 yıl önce arkadaşının kanser olan yeğeni için Kızılay aracılığı ile Türkiye Kök Hücre Merkezi’ne (TÜRKÖK) kök hücre bağışında bulundu. Ancak Öztürk’ün kan değerleri uyuşmadığı için nakil gerçekleşmedi. Aradan geçen 3 yıl sonra Öztürk’e ulaşan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kanı değerleri uyuşan bir kanser hastası olduğu bilgisini vererek donör olup olmak istemediğini sordu. Öztürk, bu teklifi hiç düşünmeden kabul etti. Kendisine, bağışta bulunacağı hastanın bir kız çocuğu olduğundan başka hiçbir bilgi verilmeyen Öztürk’ten yeniden kan örneği alınması için TÜRKÖK görevlileri Elbistan’a geldi.
TÜRKÖK görevlisi, görev yaptığı okula gelerek Öztürk’ten son tahliller için kan örneği aldı. Laboratuvarda yapılacak işlemlerin ardından sonuçların olumlu olduğunun görülmesi halinde Öztürk’ün, istediği bir hastanede tüm masrafları Sağlık Bakanlığı’nca karşılanarak kök hücre nakli gerçekleştirilecek.
Evli ve 2 kız çocuğu babası Ömer Öztürk, kök hücre bağışçısı olmanın önemine değindi. ‘Milyonda bir ihtimalin benim bağışımla inşallah gerçek olacak’ diyen Öztürk, “Hiç tanımadığım bir insana hele de bir çocuğa umut olmayı tarif edecek cümle bulamıyorum” şeklinde konuştu.
Bağışçı olmayı seve seve kabul ettiğini vurgulayan duyarlı öğretmen Ömer Öztürk, “Kanser hastalarının hayata tutunması için kök hücre bağışı olmaları gerekiyor. Ancak toplumda kök hücre bağışçısı çok az. İnsanlar, kök hücre bağışıyla hayat kurtaracağını tam olarak bilmiyor. Ben, bir arkadaşımın yeğeni için bağışta bulunmuştum ama şimdi adını bile bilmediğim bir çocuğun umudu oldum. Ben de bir babayım. O kız çocuğunun anne ve babasının neler yaşadığını çok iyi anlıyorum. Kök hücre bağışına da bu gözle bakılması gerektiğine inanıyorum. Çaresiz bir derde derman olmak paha biçilemez bir şey” ifadelerini kullandı.
Kök hücre bağışçısı olmanın, donör açısından hiçbir sağlık sorunu teşkil etmediğini anımsatan Öztürk, “Kök hücre bağışçısı olmak zor değil. Bağışçı açısından da hiçbir sorun teşkil etmiyor. Kök hücre bağışında, donörün tüm masrafları Sağlık Bakanlığı’nca karşılanıyor. Hastanın bilgileri de gizli tutuluyor. Ben, bu davranışın diğer vatandaşlarımıza da örnek olmasını temenni ediyorum. Biraz empati ile bu bağışların artacağına inanıyorum. Herkesin bu umut kervanına katılmasından yanayım” şeklinde konuştu.

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