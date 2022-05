Akdeniz Bölgesinin en soğuk ilçesi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi oldu. Göksun, 2021 yılında 19.9 dereceyi görürken bu rakam 2022 yılında 27,6 dereceye kadar ulaşarak kış mevsimi ortalama sıcaklıklarının bölgesel değerlendirmesinde en soğuk ilçe oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 20202021 kış mevsimi ortalama sıcaklıklarının bölgesel değerlendirmesine göre Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Akdeniz Bölgesinin en soğuk ilçesi oldu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada: “2022 yılında ortalama sıcaklıklar, Acıpayam ve Kale/Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Akdeniz Bölgesi’nde en düşük sıcaklık 27.6 C ile Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise ise 24.2 C ile Gazipaşa’da gerçekleşmiştir. 2021 yılında ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Akdeniz Bölgesi’nde en düşük sıcaklık 19.9 C ile Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 26.6 C ile Dalaman’da gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

