Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, "Tüm Kahramanmaraş'ta 73 bin civarında kalıcı konut, köy evleri ve iş yeri olarak hak sahipliği var ve biz bunun 35 bine yakınını 2 yıllık periyotta tamamlamış olduk." dedi.

Kirişci, Büyükşehir Belediyesine ait Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Basın ve Medya Buluşması" programında, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş adının depremle anılmasının kendilerini memnun etmediğini dile getiren Kirişci, "Kahramanmaraş özelinde 12 bin 789 canımız bu dünyadan ebedi aleme göç etmiş oldu. Burada bir kişi yoktur ki bir akrabasını bir yakınını bir kardeşini asgariden bu memleketin bir evladını, hemşehrisini kaybetmemiş olsun. Dolayısıyla acımız hepimizin ortak acısı, müşterek." diye konuştu.

Birlik ve beraberlik içerisinde 2 yılı geride bıraktıklarını anlatan Kirişci, ülkece millet ve devlet dayanışmasının gösterildiğini, hatta dost ve kardeş ülkelerden ciddi destekler alındığını hatırlattı.

Kahramanmaraş'a depreminin 2. yıl dönümünde 3 bakan, 2 AK Parti genel başkan yardımcısı, milletvekilleri ve partinin Merkez Karar Yönetim Kurulunda görev alan heyetin geldiğini, her zaman depremzedelerin yanında olduklarını vurgulayan Kirişci, "Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bir selfi amaçlı veyahut da bir deprem turistliği tanımına asla uymayan, tamamıyla samimiyetle, ihlasla gerçekten bir kucaklaşma, gerçekten bir dayanışma örneği sergilemek için o kardeşlerimiz burada oldular. Ben bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, MKYK üyelerimize, milletvekili kardeşlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- 11 ilin tamamı ayağa kaldırılmış olacak

Deprem bölgesinin bir an önce ayağa kalkması için çalışmaların büyük bir gayretle devam ettiğinin altını çizen Kirişci, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın bu millete olan hizmet aşkı, sevdası ve hizmet siyaseti hamdolsun 2 yılda bize çok ciddi mesafeler katettirdi. Tüm Kahramanmaraş'ta 73 bin civarında kalıcı konut, köy evleri ve iş yeri olarak hak sahipliği var ve biz bunun 35 bine yakınını 2 yıllık periyotta tamamlamış olduk. Önümüzde geri kalan kısmı var. Yani bir 40 bin civarında, Allah'ın izniyle bu yılın sonuna geldiğimizde de artık gündemimizde kalıcı konut, köy evleri ve iş evleri hususunda ciddi bir süreç tamamlanmış olacak. Bu hakikaten çok büyük bir devlet, büyük bir millet olduğumuzun da apaçık göstergesi. Toplam maliyet 105 milyar dolar olarak öngörülmüştü. Şu ana kadar harcanan para 75 milyar dolar. Bu zor zamanda harcanan bir para. Pandemi yaşanmamış olsa, Rusya-Ukrayna savaşı gerçekleşmemiş olsa, devamında da deprem olmamış olsa bu parayı temin etmek belki kolaydı ama bunların yaşandığı bir sürecin devamında bu paranın harcanıyor olması 2,6 trilyon eder, çok büyük bir para, hayal edilemeyecek bir harcama ama hamdolsun bu aziz millet, bu büyük devlet bunun üstesinden geldi. Önümüzdeki dönemde de 3,1 trilyona inşallah ulaşmış olacak. Asgarisini söylüyorum. Böylelikle de 11 ilimizin tamamı bu manada ayağa kaldırılmış olacak."