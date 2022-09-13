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Devre mülk kirasını almaya gittiler, darp iddiasıyla şikayetçi oldular

DHA

Devre mülk kirasını almaya gittiler, darp iddiasıyla şikayetçi oldular


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta SuatSevilay Akpınar çifti, bir termal otel tarafından dolandırıldıklarını, daha önce satın aldıkları devre mülklerin kirasını almaya gittiklerinde darbedildiklerini öne sürerek şikayetçi oldu. Sevilay Akpınar, firmanın kendilerini 170 bin lira dolandırdığını öne sürerek bir de şiddet gördüklerini söyledi. Otel yetkilisi Sinan Yarışır ise iddiaları yalanlayarak, Suat Akpınar´ın taşkınlık yapıp, küfür ve hakarette bulununca çalışanlar tarafından dışarı çıkarılmak istendiğini, bu sırada arbede yaşandığını belirtti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Suat Akpınar (28) ile eşi Sevilay Akpınar (30), yatırım amacıyla termal otelden birini kendilerinin kullanacağı, 11'inin kiraya verileceği 12 devre mülk satın aldı. Çift, kira paralarını istemek için ofise gitti. Ancak burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve ofis dışına taştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Suat Akpınar ile eşi Sevilay Akpınar darp raporu alıp savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Adliye çıkışında gazetecilere konuşan Sevilay Akpınar, otel tarafından 170 bin lira dolandırıldıklarını öne sürdü. Sevilay Akpınar, kiraları almak için ofise gittiklerini ancak beklemedikleri tepkiyle karşılaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Yatırım için devre mülk almıştık. Bu devre mülklerin yıllık kira getirisi de olacaktı. Yıllık kira getirisinin olacağı zaman ofisi aradık 'Ne zaman kira bedellerini vereceksiniz?' diye sorduk. 'Pandemiden dolayı kapalıydık, bu yıl çalışmadık, veremeyiz' dediler bize. Ama kapalı değildi iş yerleri. Ondan sonra biz de hakkımızı aramak için dava ettik. Davadan sonra bu yıl tekrar ödemeleri geri gelecekti. Bu yılki ödemeyi de 'Siz bizi dava ettiğiniz için bu yıl da size kira getirisi vermeyeceğiz. Odaların bakımları için aidatları oluyor, sizden aidat talep edeceğiz, ödemezseniz biz sizi icraya vereceğiz' dediler. Sonra tekrar bunların ofisine gittik. Orada bize sert davranmaya başladılar. Şirket yetkilisi, bize sesini yükseltmeye başladı. Eşim de içerideki müşterilerin yanına giderek şirketin dolandırıcı olduğunu söyledi. Zaten içerideki aile de dolandırılan aileymiş, dosyalarını almaya çalışıyorlarmış. Sonra işletme sahibi eşimi itekleyerek dışarı çıkarmaya çalışırken tüm çalışanları eşime ve bana saldırmaya başladılar. Biz güzelce konuşmaya gitmiştik sadece. Hepsi bir bize saldırıp şiddet uyguladılar. 170 bin liramız dolandırıldı. Toplamda 12 tane aldık, 11 tanesi kiraya verilecekti, 1 tanesini biz kendimiz kullanacaktık ama kira getirimizi vermediler, üstüne de şiddet uyguladılar."
'DARP RAPORU ALMAK İÇİN BİRBİRLERİYLE KAVGA ETTİLER'
Suat Akpınar da ilk başta ofis yetkilisi İ.Y. ile normal konuştuklarını ancak birden sesini yükselttiğini söyledi. Akpınar, ''Ben de sesimi yükseltince şirket yetkilisi 'Biraz sessiz konuş, içeride müşteriler var' dedi. Müşterilere başıma gelenleri anlattım. `Kesinlikle almayın´ dedim. Zaten onlar dolandırılan kişilermiş. Sonra o işletmenin yetkilisi beni iterek 'dışarı çık' dedi. Yanındaki işçilerin hepsi birden üstüme çullandı. Beni çok kötü bir şekilde darbettiler. Uçan tekme attılar bizzat, video kaydı da mevcut. Sonrasında polisler geldi. Bir ara bunlar bilerek kendi aralarında kavga ettiler darp raporu alabilmek için. Biz de şikayetçi olduk. Cezası neyse çeksinler istiyorum" diye konuştu.
OTEL YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA
Otel yetkililerinden Sinan Yarışır ise iddiaları reddederek konuyla ilgili davayı da kendilerinin kazandığını belirtti. Dün yaşanan olayda kendi personellerinin de darbedildiğini ifade eden Yarışır, şunları söyledi:
"Bu kişiler daha önce pandemi döneminde yatırım amaçlı gelip bizden ürün aldılar. Aldıkları ürünün karşılığını da aldılar. Yani tapularını aldılar, kullanım hizmetleriyle alakalı herhangi bir sorun mevcut değil. Dün de şirket yetkilileriyle görüşmek için ofisimize gelmişler. Kötü niyetli bir firma olsak zaten elimizde olan mahkeme kararına istinaden bu kişileri ofisimize alıp görüşmeyiz. Görüşmeler başlayınca eşi birden hakaret etti insanlar içerisinde hem de yan tarafta müşteri olduğunu bile bile bunu gerçekleştiriyor. Aynı zamanda içeride hamile olan birden fazla bayan olduğu bir alanda ağıza alınmayacak argo kelimeler kullanıp bir de o kişiye saldırmaya çalışınca arkadaşlarımız doğal olarak dışarıya çıkarmaya çalışıyor. Dışarı çıkarlarken de yaptıklarıyla kalmıyorlar, çalışanlarımıza hem vurmaya çalışıp hem de yüzüne tükürerek ağır bir şekilde tahrik etmişler. Dışarıda da görüntülerde gördüğünüz gibi ufak bir arbede olmuştur. Gerekli mercilere biz başvuruda bulunduk. Hatta çalışanlarımızdan birkaç tanesi bugün itibariyle izinliler darptan kaynaklı."DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-09-13 16:09:52

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