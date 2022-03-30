Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Kahramanmaraş'da da Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Kahramanmaraş iftar ve sahur vakti saatleri...



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