Kahramanmaraş'da yarın okullar tatil mi? sorusu, bugünkü kar tatilinin ardından Kahramanmaraşlılar tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş Valiliği hava durumundan dolayı kar tatilini açıkladı. Kahramanmaraş'daki kar yağışının yoğun olması nedeniyle Göksun ilçesinde eğitime ara verme kararı aldı. Peki Kahramanmaraş'da okullar kaç gün tatil edildi. Kahramanmaraş'da yarın da okullar tatil olacak mı? İşte okulların tatil olduğu ilçeler

KAHRAMANMARAŞTA OKULLARA KAR TATİLİ

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin merkez ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Yoğun kar yağışı Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerdeki kırsal mahallelerde ve kuzey ilçelerinde etkili oldu. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği kuzey ilçelerden Göksun'da okullar bugün tatil edildi.

Öte yandan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de merkezde Yedikuyular Kayak Merkezi ile Bertiz mahallelerine ulaşım sağlayan yolda ve Andırın, Elbistan, Göksun, Türkoğlu ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışının devam ettiği mahallelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yolların açık kalması için mücadeleyi sürdüreceği belirtildi.

KAHRAMANMARAŞTA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'da öğrenci ve veliler, bugün okulların tatil olmasının ardından yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Ancak Kahramanmaraş Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Kahramanmaraş'da yarın okulların tatil durumuna göre gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberlerimizde olacak.

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA 15.00 - 18.00 6 6 92 4 32 ÇARŞAMBA 18.00 - 21.00 6 6 95 2 23 ÇARŞAMBA 21.00 - 24.00 5 5 96 3 16 PERŞEMBE 24.00 - 03.00 5 5 96 4 15 PERŞEMBE 03.00 - 06.00 4 4 96 5 15 PERŞEMBE 06.00 - 09.00 4 4 96 4 20 PERŞEMBE 09.00 - 12.00 5 5 92 4 19 PERŞEMBE 12.00 - 15.00 5 5 92 5 19 PERŞEMBE 15.00 - 18.00 4 4 96 7 22 PERŞEMBE 18.00 - 21.00 4 4 96 5 23 PERŞEMBE 21.00 - 24.00 4 4 76 7 26

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