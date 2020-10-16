DHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yirmiikigün Mahallesi'nde A.R.'nin (69) evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 5 litre etil alkol, 10 şişe sahte içki, 15 şişe anason ve viski aroması, ölçeklendirme aleti, alkol metre, 8 enjektör, maşrapa ve 2 huni ele geçirildi. A.R. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ele geçirilen içki de incelemeye alındı. Yapılan incelemede içkinin hayati tehlikeye sokacak zehirlemeye ve geçici körlüğe neden olacak içerikte olduğu saptandı.