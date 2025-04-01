Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş Onikişubat'ta hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Onikişubat ilçesinde İ. K'nin (44) kullandığı hafif ticari araç, Kürtül Mahallesi Kavkut Küme Evleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı.

Savrulan araç, uçuruma yuvarlandı. Araçtan fırlayan İ. E. K. (11), yoldan geçen otomobili durdurarak yardım istedi.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 3 KİŞ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sürücü İ.K'nin öldüğünü belirleyen ekiplerce yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkartılan eşi M.K. (34) ve oğlu A.K. (14) ile İ. E. K. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.