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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen çoban öldü | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen çoban öldü

        Kahramanmaraş'ta dengesini kaybederek kayalıklardan düşen 18 yaşındaki çoban, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 01:28 Güncelleme: 08.07.2024 - 01:28
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        Kayalıklardan düşen çoban öldü
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        Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen çoban Hacı Mehmet Poyraz (18) hayatını kaybetti.

        Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Sadıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvan otlatan Hacı Mehmet Poyraz, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

        VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çalışmaların ardından Hacı Mehmet Poyraz’ın yanına ulaştı. Yapılan kontrollerde Poyraz’ın vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edildi.

        HELİKOPTER İSTENDİ

        Bölgenin kayalık olması ve Poyraz’ın acilen hastaneye yetiştirilmesi gerektiği için Jandarma Genel Komutanlığı’ndan helikopter istendi.

        KURTARILAMADI

        Kısa sürede olay yerine gelen helikoptere alınan Hacı Mehmet Poyraz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. DHA'nın haberine göre; burada tedavi altına alınan Poyraz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
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