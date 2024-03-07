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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor - Güncel haberler

        Kahramanmaraş'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 00:29 Güncelleme: 07.03.2024 - 01:32
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        Mobilya imalathanesinde yangın çıktı
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        Yeni Sanayi Sitesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren mobilya üretim imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ve Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (KASKİ) arazözler yönlendirildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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