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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı - Güncel haberler

        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı

        Kahramanmaraş'ta yangın riskinin bertaraf edilmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlere yasak getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 00:09 Güncelleme: 24.05.2025 - 00:10
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        Ormanlık alanlara girişler yasaklandı
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        Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş İli Orman Yangınlarını Söndürme ve Mücadele Komisyonunun son toplantısında yaz dönemine ilişkin kararlar alındığı bildirildi.

        Açıklamada, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte sıcaklıkların artacağı ve buna bağlı olarak orman yangını riskinin yükseleceğine işaret edilerek, ülke ve millet açısından hayati önem taşıyan ormanları koruma amacıyla alınan tedbirlere ilişkin şunlar kaydedildi:

        "6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihlerinde yasaklanması kararı alınmıştır. Kahramanmaraş ili sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında spor, yürüyüş haricinde, ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır."

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        Ayrıca, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi gerekçelerle bitki örtüsünün yakılmasına da izin verilmeyeceği belirtildi.

        Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı bölgelere giriş yapmak isteyen vatandaşların, ilgili ilçe güvenlik birimleri ile orman işletme şefliklerinden izin almaları gerektiği, bu kişilerin de ateş yakma ve piknik yapma yasağından muaf tutulmayacağı kaydedildi.

        Karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleri çerçevesinde idari ve adli işlem uygulanacağı ifade edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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