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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 01:22 Güncelleme: 27.04.2025 - 01:22
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        Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Mehmet Emir Gülpak (24) idaresindeki otomobil, Batı Çevre Yolu'nda takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, inceleme sonucu sürücü Gülpak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan F.S.N. ise ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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