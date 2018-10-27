Kahramanmaraşspor - Tarsus İdm.Y. maç önü

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında Kahramanmaraşspor ile Tarsus İdm.Y., 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Kahramanmaraşspor 10 puanla 12. sırada, Tarsus İdm.Y. 16 puanla 5. sırada bulunuyor. Kahramanmaraşspor, son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Tarsus İdm.Y. son 6 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 366. İddaa'da Kahramanmaraşspor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Tarsus İdm.Y. kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Kahramanmaraşspor son hafta oynanan Tarsus İdm.Y. maçında 3-0 kazandı.

Tarsus İdm.Y. ise Kahramanmaraşspor karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Kahramanmaraşspor, 4 gol attı ve 3 gol yedi.

Tarsus İdm.Y., deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Tarsus İdm.Y., deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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