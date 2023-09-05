Eskiden böyleydi! O göl bu hale geldi! Antalya'nın Elmalı ilçesinde bölgenin en önemli su kaynağı konumundaki Avlan Gölü, son dönemde yeniden kurumaya başladı. Su seviyesinin düşmesine bağlı oksijensiz kaldığı için ölen balıkları görüntüleyen yaban hayatı ve kuş gözlemcisi Ömer Harpcı, gölden geriye birkaç öbek su kaldığını söyledi

Antalya ve Göller Yöresi'nin en önemli sulak alanlarından Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü, uzun yıllar kuru kaldıktan sonra, geçen yıllarda yeniden su tutmaya başladı.

KURAKLIKLA BALIKLAR ÖLDÜ

Avlan Gölü'nün eski halinden bir kare.

Doğal yaşamın da yeniden canlandığı ve renklendiği bölgede, başta vahşi ve bilinçsiz tarımsal sulama ile iklim krizine bağlı yağışların azalması, gölün yine büyük ölçüde kurumasına yol açtı. Gölde son dönemde yaşanan büyük çaplı kuraklık nedeniyle binlerce balık oksijensiz kalarak, öldü.

"GÖL TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Avlan Gölü böyleydi...

Bölgede uzun yıllardır yaban hayatı ve kuş gözlemciliği yapan Ömer Harpcı, gölün son halini görüntüledi. Karstik oluşumlu Avlan Gölü'nün denizden 1030 metre yükseklikte, Elmalı Ovası'nın en çukur alanında oluştuğu ve 850 hektar alanı kapladığını belirten Ömer Harpcı, 1977-1978'de gölün bilinçli kurutulduğunu ve tarım arazisine dönüştürüldüğünü hatırlattı.

"GÖL KURUDU, YAĞIŞ MİKTARI AZALDI"

Gölden geriye su öbekleri kaldı.

Harpcı, "Gölün kuruması sonucu bölgede yıllık yağış miktarında yarı yarıya azalma kayıtlara geçti. Yağış ve nemin azalış göstermesi, doğal bitki örtüsüne de zarar verdi. Aynı zamanda göçmen kuşlar azaldı.

"EKOSİSTEM BOZULDU"

Avlan Gölü'nün ortasına 1984-85'te kara yolu yapıldı. 'Yol, su altında kalmasın' diye düzenli olarak düden kapakları açılıp, su tasfiyesi yapılmaktaydı. Kurutulması sonucu kaçınılmaz olan ekosistemin bozulması, doğal yaşamı ve tarımı olumsuz etkilemeye başladı.

"GÖL SU TUTUNCA GÖÇMEN KUŞLAR GELDİ"

1997-1998 yıllarında tekrar su ile buluşmaya başlayan göl, eskisi gibi göçmen kuşların dikkatini çekti ve göç yolunda uğrak yerleri arasına girdi. 2012 yılında da göl ortasındaki yol, daha önce alınmış bakanlık kararlarının uygulanması sonucu doğu kenar kısmına alındı" dedi.

"VAHŞİ TARIMSAL SULAMA ZARAR VERDİ"

Harpcı, son yıllarda su seviyesinin yükselmesine bağlı hem göçmen ve su kuşları, hem bölgenin bitki örtüsü, hem de su içindeki canlılar için yeniden yaşam alanına döndüğünü kaydetti. Ancak bölgede yer altı ve üstündeki su kaynaklarının vahşi ve bilinçsiz şekilde tarımsal sulamada kullanımının büyük zarar verdiğine dikkati çeken Harpcı, "İklim değişikliğinin de etkisiyle, son günlerde gölden geriye birkaç su öbeği kaldı" dedi.

KUŞLAR GİDİYOR, BALIKLAR ÖLÜYOR

Avlan Gölü'nün yine büyük bir kuraklık yaşıyor olması ve etrafını kullananların çöplerini doğaya bırakıp gitmelerine tepki gösteren Ömer Harpcı, şunları söyledi:

"BİRKAÇ SU ÖBEĞİ KALDI"

"Maalesef bugün için yağmurdan başka çare gözükmüyor. Son dönemde buraya göç yolundaki leylek, 3 yılan kartalı, 5 alaca balıkçılın uğradığını gözlemledim. 2 hafta kadar öncesinden eser yok. Elde kalan birkaç su öbeği. Etken yağışlar yanında yer altı sularının da bilinçsiz kullanımı. Tabi sadece durum su ile alakalı değil. Dünya sadece insanların etrafında dönmüyor.

"BİREYSEL OLARAK BİLİNÇLİ OLMALIYIZ"

Geldiniz gördünüz; çöplerinizi de alıp gidin. Her şeyi resmi kurumlardan bekleyemeyiz, bireysel olarak bilinçlenmeli ve çevre temizliğine duyarlı olmak zorundayız. Asıl üzücü olan ise su seviyesinin düşmesi ile oksijensiz kalan balıkların durumu. Kuşlar bir şekilde sulak alanları takip ederek, şimdilik yaşamlarını sürdürebilir. Ya balıklar. Onlar da kalan birkaç su öbeğinde, durumları ne olacak beklemedeler."

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