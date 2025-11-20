Habertürk
        KAHREDEN HABER! Polis memuru mescitte hayatına kıydı | SON DAKİKA HABERİ

        Polis memuru mescitte canına kıydı!

        Samsun'da, Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün mescidinde beylik tabancasıyla kendisini vuran 2 çocuk babası, 42 yaşındaki polis memuru Aydın O., olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis memurunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 09:00 Güncelleme: 20.11.2025 - 09:42
        Polis memuru mescitte canına kıydı!
        Samsun'da edinilen bilgiye göre, olay Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün mescidinde meydana geldi. Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi Büro Amirliği'nde görev yapan 2 çocuk babası Aydın O. (42) girdiği bunalım sonucu beylik tabancasıyla kendini vurdu.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İHA'daki habere göre Sivaslı olduğu öğrenilen polis memuru hayatını kaybetti. Aydın O.'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
