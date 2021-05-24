KAHREDEN HABER! Son dakika... Polis güçlükle teskin etti! En acı teşhis! - VİDEO HABER

Polis güçlükle teskin etti! En acı teşhis! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Falez 2 Parkı’na manzara seyretmeye gelen vatandaşlar, su üzerinde siyah bir cisim fark etti. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla Kaleiçi Yat Limanı’ndan hareket eden deniz polisi tarif edilen noktada bir kadına ait cansız beden buldu.

KIZI VE EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İHA'da yer alan habere göre bota alınan kadının cenazesi limanına çıkarıldı. Polis ekipleri yaptığı incelemede cansız bedenin Necla Özkan (55) olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin haber vermesiyle limana gelen kadının kızı ve eşi gözyaşlarına boğuldu.

"BABA, ANNEM GİTMESİN" FERYADI

Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği adam, eşini güçlükle teşhis etti. Eşini teşhis eden adam, “ Hayır hayır, neden neden oy oy” diye fenalık geçirdi.

Necla Özkan’ın kızı ise, “Annemi istiyorum, annemin yanına gideceğim. Ne olur anneme bakıyım, gideyim yanına ne olur. Baba annem gitmesin” diyerek feryat etti.

POLİS GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ

Baba, kızı polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Olay yeri ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özkan’ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.