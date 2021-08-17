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Haberler Gündem 3. Sayfa KAHREDEN HABER! Son dakika: Zümra 3 yaşındaydı! Asansör boşluğuna düşüp öldü!
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Zümra 3 yaşındaydı! Kahreden haber!

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşadığı binanın önünde kaybolan 3 yaşındaki Zümra Nur, apartmanın asansör boşluğunda ağır yaralı ve baygın olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Zümra Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

KAHREDEN HABER! Son dakika: Zümra 3 yaşındaydı! Asansör boşluğuna düşüp öldü!
Zümra 3 yaşındaydı! Kahreden haber!
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DHA

İstanbul Beylikdüzü'ndeki Kavaklı Mahallesi Sütçü İmam Sokak'ta yaşayan 3 yaşındaki Zümra Nur Şenyurt, dün akşam saat 19.00 sıralarında annesiyle eve döndükten sonra yaşadıkları apartmanın önünde kayboldu.

APARTMAN BOŞLUĞUNDA BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre annesiyle parktan döndükten sonra apartmanın önünde aniden kaybolan Zümra Nur için ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen ekipler, Zümra Nur'un annesi Emine Şenyurt'tan bilgi aldı. Binada ve çevrede arama yapan ekipler, küçük kızı kaybolduğu apartmanın asansör boşluğunda baygın olarak buldu.

MİNİK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Zümra Nur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğunu yaralı olarak gören anne ise gözyaşlarına boğuldu.

"2 DAKİKADA KAYBOLDU"

Anne Emine Şenyurt, olayla ilgili, "Çocukları gezdirdikten sonra apartmanın önüne getirdim. Diğer çocuğumla ilgilenirken döndüğümde Zümra yoktu. Şüpheli bir durum yoktu, gezdirdim getirdim. Çocuğum köpekle oynuyordu. 2 buçuk yaşında çocuk nereye gidebilir? Diğer kızımın yanına giderken arkamı döndüğümde yoktu. 2 dakika içerisinde kayboldu" diye konuştu.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRI

Öte yandan, olay yerindeki bekçi ve polisler de çekim yapan basın mensuplarına saldırarak, görüntü almalarına engel oldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Zümra Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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