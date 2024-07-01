Kahreden haber! Yorgun mermi 11 aylık bebeği hayattan kopardı

Olay, Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde annesiyle birlikte oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen bir düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi isabet etti.

Mermi, evlerinin tavanından sekerek Pera bebeği başından yaraladı. Kanlar içinde kalan bebek, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 11 aylık bebeğin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı saatlerde geçen konvoyun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.