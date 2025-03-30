Kahreden olay! Arbede sırasında şehit oldu!
Şanlıurfa'da kahreden bir olay yaşandı. Kentte bir şüphelinin yakalanması sırasında yaşanan arbedede polis memuru Mesut Acar yere düşüp fenalaştı. Acar, kaldırıldığı hastanede şehit oldu
Şanlıurfa'da şüphelinin yakalanması sırasında yaşanan arbedede yere düşüp fenalaşan polis memuru Mesut Acar (33), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
DHA'nın haberine göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mesut Acar, şüpheliyi yakalama sırasında yaşanan arbedede yere düştü ve fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Acar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Evli ve 1 çocuk babası olan şehit polis memuru Mesut Acar’ın, İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı bildirildi.