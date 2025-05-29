Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha!

        Siirt'te, halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan 24 yaşındaki Emrullah Furkan Özer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı olay, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:13 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Siirt kent merkezindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Emrullah Furkan Özer (24), aniden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        AA'daki habere göre ilk müdahalesi halı sahada yapılan Özer, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özerin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

        YÜREK YAKAN OLAY KAMERADA

        Olay, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, Özer'in bir anda kendisini yere bırakması ve arkadaşlarının ona koşup hayatta tutma mücadelesi yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Siirt
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        İşten çıkarılan genç kadın iş yerini soydu!
        İşten çıkarılan genç kadın iş yerini soydu!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        11 ile sarı kod! Kuvvetli sağanak bekleniyor
        11 ile sarı kod! Kuvvetli sağanak bekleniyor
        Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?
        Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?
        Kaç öğün olmalı? Porsiyon nasıl olmalı?
        Kaç öğün olmalı? Porsiyon nasıl olmalı?
        Mahkemeden Trump'ın tarifelerine engel
        Mahkemeden Trump'ın tarifelerine engel
        Milli gelirden paylarını alamadılar
        Milli gelirden paylarını alamadılar
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü, yakalandı
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü, yakalandı
        İş vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdılar
        İş vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdılar
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!