Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha! Siirt'te, halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan 24 yaşındaki Emrullah Furkan Özer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı olay, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı Giriş: 29.05.2025 - 09:13 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:31 facebook

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