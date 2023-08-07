Sarıyer'de akşam saatlerinde denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 19 yaşındaki genç denizde kayboldu. Denizde kaybolan gencin cansız bedeni sabaha karşı kıyıya vurdu.

DHA'nın haberine göre olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gaziosmanpaşa'dan Kısırkaya'ya yüzmek için gelen 3 kişi denize girdikten sonra dalgalara kapıldı. Durumu fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 19 yaşındaki Kemal Kaya dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

REKLAM Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri geldi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaybolan Kemal Kaya için arama çalışması başlatıldı. Ancak saatler süren aramalara rağmen talihsiz genç bulunamadı. CANSIZ BEDENİ SABAHA KARŞI KIYIYA VURDU Çalışmalardan sonuç alınamayınca, arama çalışmalarına ara verildi. Kaybolan gencin ailesi ve yakınları gece boyunca plajda bekledi. Sabah saat 05.00 sıralarında Kemal Kaya'nın cansız bedeninin kıyıya vurduğunu gören yakınları jandarmaya haber verdi.