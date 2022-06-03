Kahreden ölüm! Emzirdiği bebeği hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

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Olayda Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Fadime C., bebeğini emzirmeye başladı. İddiaya göre bu sırada eve gelen eşi, "Yan yatıyorsun, düzgün emzir. Böyle bebek emzirilmez" diyerek Fadime C.'yi uyardı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre Fadime C., bir süre sonra kucağındaki bebeğin morardığını görünce, eşinden yardım istedi. Kızını kucaklayan baba, hastanenin yolunu tuttu.

Of Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından 3 aylık bebek KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADLİ TIP'TA OTOPSİ YAPILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Anne ve babanın ifadesinin alınacağı öğrenildi. Cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan minik Zeynep'in kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında ortaya çıkacak.