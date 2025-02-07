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        Haberler Magazin Kahtalı Miçe: Dualarınızı eksik etmeyin

        Kahtalı Mıçe: Dualarınızı eksik etmeyin

        Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan şarkıcı Mustafa Aslan, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hasta yatağından video paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 10:29 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:29
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        "Dualarınızı eksik etmeyin"
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        6 şubat depremlerinde 25'ten fazla akrabası vefat eden Adıyamanlı şarkıcı Kahtalı Mıçe, bağırsaklarındaki kitleler nedeniyle bir süredir tedavi görüyor. Tedavisine hastanede devam eden müzisyen, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hasta yatağından açıklama yaptı.

        Kahtalı Mıçe; "Kaybettiğimiz insanları, dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracağız. Zaman alır ama inanırsak yaparız. Hastanede tedavideyim. Dualarınızı eksik etmeyiniz var olunuz.

        "GIRTLAK KANSERİ DEĞİLİM"

        72 yaşındaki ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl gırtlak kanserine yakalandığına dair çıkan iddialara şu yanıtı vermişti: Beni seven sevgili dinleyicilerim. Son birkaç gündür sosyal medyada eski bir haberi gündeme getirmişler. Öyle bir şey yok. 'Gırtlak kanseri olmuş, ekonomik durumu kötü' yönünde çıkan haberler asılsızdır. Evet, biraz rahatsızım ama gırtlak kanseri değilim. İki tane kitle var ince bağırsağımın üstünde. Onun tedavisini ve kemoterapisini görüyorum. Gayet iyim. Tedavi gördüğüm için biraz hırpalandım bu da normal. Sevenlerim, dostlarım akrabalarım var ve benim için korkuyorlar.

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